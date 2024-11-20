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10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей

Группа Этери Тутберидзе проведет контрольные прокаты перед чемпионатом России.

«10 декабря в 19:00, в преддверии чемпионата России, в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдут контрольные прокаты спортсменов #TeamTutberidze.

Свои программы представят участники чемпионата России и юниоры, которые продемонстрируют свой уровень подготовки за 10 дней до главного старта сезона.

У зрителей будет уникальная возможность посмотреть тренировочный процесс изнутри, а также поучаствовать в нем. Это не только шанс увидеть фигуристов в действии, но и узнать секреты их подготовки от тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Участники контрольных прокатов:

По завершении тренировки тренерский штаб #TeamTutberidze проведет автограф-сессию для зрителей на втором этаже многофункционального спортивного комплекса.

Приглашаем всех любителей фигурного катания стать частью этого уникального события и поддержать наших спортсменов», – говорится в сообщении команды Тутберидзе.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Redkassa.ru. Стоимость – от 4500 до 5000 рублей.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
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