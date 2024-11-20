10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей
«10 декабря в 19:00, в преддверии чемпионата России, в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдут контрольные прокаты спортсменов #TeamTutberidze.
Свои программы представят участники чемпионата России и юниоры, которые продемонстрируют свой уровень подготовки за 10 дней до главного старта сезона.
У зрителей будет уникальная возможность посмотреть тренировочный процесс изнутри, а также поучаствовать в нем. Это не только шанс увидеть фигуристов в действии, но и узнать секреты их подготовки от тренерского штаба Этери Тутберидзе.
Участники контрольных прокатов:
Дарья Садкова
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Даниил Самсонов
Андрей Мозалев
Маргарита Базылюк
Алиса Двоеглазова
Арсений Федотов
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
По завершении тренировки тренерский штаб #TeamTutberidze проведет автограф-сессию для зрителей на втором этаже многофункционального спортивного комплекса.
Приглашаем всех любителей фигурного катания стать частью этого уникального события и поддержать наших спортсменов», – говорится в сообщении команды Тутберидзе.
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Redkassa.ru. Стоимость – от 4500 до 5000 рублей.
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