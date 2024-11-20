  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)
17

Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)

Голкипер СКА Никита Серебряков переходит в «Авангард».

Как сообщает «Матч ТВ», в омский клуб также отправляется форвард системы СКА Эмиль Галимов, выступавший в последнее время в Olimpbet ВХЛ.

Взамен СКА получит вратаря «Авангарда» Станислава Бережного. Отмечается, что клуб сократит расходы на зарплату на 90 млн рублей за счет ухода Серебрякова (50 млн) и Галимова (40 млн).

Галимов в сезоне-2024/25 провел 10 матчей за «СКА-Неву» и набрал 7 (3+4) очков.

В активе Серебрякова 5 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отражает в среднем 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3,70.

Бережной провел 14 матчей за «Омские Крылья», отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,51.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Серебряков
logoАвангард
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
возможные переходы
logoСтанислав Бережной
logoВХЛ
потолок зарплат
logoСКА-Нева
logoОмские Крылья
logoЭмиль Галимов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев: «У СКА все четыре голкипера могут здорово играть. Приятная головная боль для тренеров. Каждому бы клубу такую проблему»
86 ноября, 13:45
Ротенберг о вратарях СКА: «У нас длинный путь. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них в финале вышел четвертый голкипер, потому что трое других травмировались. Все ребята нужны»
204 ноября, 18:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» примет «Каролину», «Торонто» сыграет с «Вегасом», «Даллас» – с «Сан-Хосе», «Сиэтл» против «Нэшвилла»
7 минут назад
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» против «Сибири»
1818 минут назадLive
Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Все будут говорить, что играли в эпоху Александра. Это будет событие во всем спортивном мире»
120 минут назад
Агент Овечкина о психологическом состоянии игрока: «Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока»
848 минут назад
Знаете ли хоккейный клуб из Уфы? Тест для знатоков
1сегодня, 13:00Спецпроект
Форвард СКА Глотов об Овечкине: «За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов – он все реализует»
2сегодня, 12:59
«Куньлунь» о старте Китайской хоккейной лиги: «В матче открытия КХЛ «Куньлунь» Шэньчжэнь со счетом 14:1 обыграл «Аомей». Лазарев, Селезнев, Александров выступают за клуб»
6сегодня, 12:53
Директор «Динамо» о травме Овечкина: «Какой был смысл вот так идти и бить Александра? Это был необязательный силовой прием»
12сегодня, 12:36
Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»
26сегодня, 12:14
Майоров об игре «Авангарда»: «Вполне могу представить, что команда останется без плей-офф»
32сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» забрал Капанена с драфта отказов «Сент-Луиса»
2сегодня, 13:18
Губерниев о Дацюке в Зале славы: «Он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план»
сегодня, 12:27
Джарасик подписал контракт с «Амуром» до конца сезона
сегодня, 11:59
Ирина Винер: «Овечкин – уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»
1сегодня, 11:41
Владимир Плющев: «Сезон КХЛ выходит интересным, но из-за скандалов и околоспортивной всячины. Говорить о мастерстве не приходится. Восьмерки уже определились – вот и конкуренция»
3сегодня, 09:41
Генменеджер «Сибири»: «Мы не выставляли Андреоффа на обмен, не обсуждали его с «Металлургом». Надеюсь, Энди докажет, что многие ошибались насчет него»
6сегодня, 08:49
Представлен трейлер фильма о Всеволоде Боброве – «Бомбардир. Время Боброва». Роль спортсмена исполнили Феофилактов, Сальников, Кисличенко и Огарь
8сегодня, 08:35Видео
Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»
сегодня, 08:23
Игорь Кравчук: «Овечкин доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить – играет рационально, не занимается беготней. Он стал блуждающим форвардом»
4сегодня, 07:58
Евгений Кузнецов: «Тренеры и хоккеисты должны быть открыты – больше коннектиться с людьми. Не просто, мол, круто закидывали шайбу, бла-бла-бла. Должны говорить честно, как чувствуем»
4сегодня, 07:35