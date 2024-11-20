Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)

Голкипер СКА Никита Серебряков переходит в «Авангард».

Как сообщает «Матч ТВ», в омский клуб также отправляется форвард системы СКА Эмиль Галимов, выступавший в последнее время в Olimpbet ВХЛ.

Взамен СКА получит вратаря «Авангарда » Станислава Бережного. Отмечается, что клуб сократит расходы на зарплату на 90 млн рублей за счет ухода Серебрякова (50 млн) и Галимова (40 млн).

Галимов в сезоне-2024/25 провел 10 матчей за «СКА-Неву» и набрал 7 (3+4) очков.

В активе Серебрякова 5 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отражает в среднем 87,4% бросков при коэффициенте надежности 3,70.

Бережной провел 14 матчей за «Омские Крылья », отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,51.