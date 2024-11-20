КХЛ. «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» против «Сибири», «Металлург» в гостях у «Барыса»
«Барыс» принимает «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Динамо» сыграет против «Сибири», «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком», «Амур» в гостях у «Спартака».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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