КХЛ. «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» против «Сибири», «Металлург» в гостях у «Барыса»

«Барыс» принимает «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Динамо » сыграет против «Сибири », «Ак Барс » встретится с «Нефтехимиком », «Амур » в гостях у «Спартака ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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