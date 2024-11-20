ЭСК поддержала решения Карасева в матче «Рубин» – «Краснодар». Арбитр отменил гол Олусегуна на 87-й и показал желтую Сперцяну за фол на Вуячиче

ЭСК РФС поддержала отмену гола «Краснодара» в матче с «Рубином».

10 ноября команды сыграли вничью (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ . На 87-й минуте матча судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил гол Олакунле Олусегуна и показал желтую карточку Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

«Судья правильно отменил взятие ворот «Рубина» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком «Рубина» Игором Вуячичем в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Рубина», в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.