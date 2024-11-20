«60-70% стран за возвращение России к официальным турнирам. Есть шансы попасть на Евро-2028». Генсек РФС об отстранении
Большинство стран выступают за возвращение России на международную арену.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– Мы считаем, что шансов попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке.
Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть.
– Какие страны против России?
– Могу сказать так: от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам, – сказал Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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