«60-70% стран за возвращение России к официальным турнирам. Есть шансы попасть на Евро-2028». Генсек РФС об отстранении

Большинство стран выступают за возвращение России на международную арену.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Мы считаем, что шансов попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке.

Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть.

– Какие страны против России?

– Могу сказать так: от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам, – сказал Митрофанов .