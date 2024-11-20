Предки Винисиуса жили в Камеруне. Бразильский вингер «Реала» узнал об этом перед матчем с Уругваем, сдав тест ДНК

Винисиус Жуниор узнал о своем происхождении.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) запустила кампанию, направленную на то, чтобы игроки сборной узнали о своих корнях. В этом ей помогла компания AfricanAncestry.com, занимающаяся проведением генетических тестов.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сдал тест ДНК. Выяснилось, что его предки жили на территории Камеруна. Футболисту официально вручили сертификат, сообщающий об этом, перед матчем со сборной Уругвая (1:1).

«Винисиус Жуниор искренне желает чтить свои корни. Однако, как и у многих людей африканского происхождения, история его предков была стерта расизмом и наследием рабства.

Благодаря ДНК-тесту мы выяснили, что предки Винисиуса Жуниора относятся к камерунскому племени тикар.

Для нас большая честь рассказать об африканских корнях Винисиуса Жуниора и его семьи. Мы считаем, что воссоединение Вини с его африканскими корнями – это мощный «акт сопротивления», связанный с его пропагандой социальной справедливости на футбольном поле и за его пределами», – заявила президент AfricanAncestry.com Джина Пейдж.

Глава CBF Эдналдо Родригес отметил, что инициатива направлена на «подтверждение приверженности борьбе за инклюзивное общество в Бразилии и в мировом футболе».

Фото: ge.globo.com

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