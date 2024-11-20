Из-за сигнала ракетной опасности матч брянского «Динамо» и «Иртыша» во Второй лиге прерывался на 45 минут
Команды встречаются в рамках стыкового матча LEON Второй лиги А за право остаться в дивизионе «Серебро». Игра была приостановлена при счете 0:0 из-за сигнала тревоги в Брянске.
«Прозвучала сирена о ракетной опасности, главный судья матча вместе с делегатом принял решение прервать игру.
Команды ушли в раздевалки. По стадиону прозвучало сообщение, что необходимо оставаться в безопасном месте. Болельщикам посоветовали пройти в подтрибунное помещение. В настоящее время все трибуны пустые, команды находятся в раздевалках.
Табло замерло на отметке 36:16. Сирена звучала на протяжении пяти минут. После этого сигнал прекратился. Сейчас ждут информацию от служб безопасности о дальнейших действиях, можно ли возобновить матч. Пока непонятно.
«Иртыш» уже второй раз оказался в такой ситуации. В предыдущий раз такое произошло в Курске в матче последнего тура, когда для команды тоже все решалось», – сообщили в пресс-службе омского клуба.
«Уважаемые болельщики. На 15:10 информации об отбое ракетной опасности нет. Ждите официальной информации», – сообщил брянский клуб.
Примерно через 45 минут было принято решение о возобновлении матча.
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