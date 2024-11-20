Матч брянского «Динамо» и «Иртыша» прерывался из-за ракетной угрозы.

Команды встречаются в рамках стыкового матча LEON Второй лиги А за право остаться в дивизионе «Серебро». Игра была приостановлена при счете 0:0 из-за сигнала тревоги в Брянске .

«Прозвучала сирена о ракетной опасности, главный судья матча вместе с делегатом принял решение прервать игру.

Команды ушли в раздевалки. По стадиону прозвучало сообщение, что необходимо оставаться в безопасном месте. Болельщикам посоветовали пройти в подтрибунное помещение. В настоящее время все трибуны пустые, команды находятся в раздевалках.

Табло замерло на отметке 36:16. Сирена звучала на протяжении пяти минут. После этого сигнал прекратился. Сейчас ждут информацию от служб безопасности о дальнейших действиях, можно ли возобновить матч. Пока непонятно.

«Иртыш » уже второй раз оказался в такой ситуации. В предыдущий раз такое произошло в Курске в матче последнего тура, когда для команды тоже все решалось», – сообщили в пресс-службе омского клуба.

«Уважаемые болельщики. На 15:10 информации об отбое ракетной опасности нет. Ждите официальной информации», – сообщил брянский клуб.

Примерно через 45 минут было принято решение о возобновлении матча.