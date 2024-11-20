Косово оспорит в CAS техническое поражение от Румынии в Лиге наций: «Игроки правильно покинули поле в знак протеста против дискриминации. Мы задали новый стандарт защиты достоинства»

Косово оспорит в CAS техническое порадение от Румынии в Лиге наций.

Напомним, игроки сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовать футбольную федерацию Косово на 6 тысяч евро за поведение футболистов. Федерации футбола Румынии за поведение фанатов были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро, а следующий домашний матч румынская сборная проведет без зрителей.

«Для федерации и игроков нашей сборной это решение является подтверждением разумности наших действий против расистских лозунгов и провокационных политических заявлений в отношении Косово. Это решение полностью оправдывает наши действия, и мы гордимся тем, что наша сборная правильно оценила ситуацию, решив покинуть поле в знак протеста против дискриминационного поведения. Это решение подтверждает, что Косово установило новый стандарт защиты достоинства и уважительного отношения в международном футболе.

Несмотря на это, мы не согласны с решением лишить Косово трех очков в турнирной таблице и засчитать результат 3:0 в пользу Румынии. В связи с этим решением федерация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS ) в Лозанне, продолжая защищать права и неприкосновенность нашей национальной команды.

Футбольная федерация Косово уже направила официальный запрос на получение полного текста решения УЕФА , чтобы иметь полный доступ ко всем деталям и юридическим обоснованиям данного решения, и после этого мы будем использовать любую имеющуюся в нашем распоряжении информацию, чтобы оспорить снятие очков.

Это дело – не просто вызов косовскому футболу, но и борьба с расизмом и дискриминацией во всех формах. Наши футболисты показали огромное мужество и образцовое поведение, отказавшись играть в невыносимых условиях, и это решение УЕФА является наглядным доказательством того, что разжиганию ненависти, расизму и провокационным политическим заявлениям нет места в футболе.

ФФК по-прежнему привержена защите интересов наших игроков и спортивного сообщества, устанавливая новые стандарты справедливости и уважения в спорте. Мы благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути, и приглашаем всех любителей футбола присоединиться к нам в этой борьбе за равенство и достоинство», – говорится в заявлении футбольной федерации Косово .