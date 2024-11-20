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НБА. «Финикс» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Финикс» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» Стефена Карри встретится дома с «Атлантой» Трэя Янга.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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