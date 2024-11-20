НБА. «Финикс» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Финикс » примет на своей площадке «Нью-Йорк », «Голден Стэйт » Стефена Карри встретится дома с «Атлантой» Трэя Янга. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.