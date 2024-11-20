Черданцев получил премию «Спортивный Парнас» как лучший журналист года
Георгий Черданцев был признан лучшим спортивным журналистом России в 2024 году.
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: журналист года».
На награду также претендовали главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Редикульцев.
Церемония вручения проходит в среду в здании министерства спорта РФ. Премия победителю составляет 1 миллион рублей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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