Федотов признан третьей звездой матча с «Каролиной» – отразил 33 из 37 бросков. Кочетков парировал 18 из 19

Петр Кочетков и Иван Федотов сыграли против друг друга в матче НХЛ.

«Каролина » обыграла «Филадельфию» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Вратарь «Харрикейнс» Петр Кочетков записал на свой счет победу в этом матче, отразив 18 из 19 бросков.

В этом сезоне Кочетков провел 11 матчей, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,51 шайбы и отражая 90,7% бросков.

Голкипер «Флайерс» Иван Федотов признан третьей звездой матча – он парировал 33 из 37 бросков соперника.

Федотов сыграл 7 матчей в сезоне, выиграл 3 из них, пропуская в среднем 3,69 шайбы и отражая 87,6% бросков.