Федотов признан третьей звездой матча с «Каролиной» – отразил 33 из 37 бросков. Кочетков парировал 18 из 19
Петр Кочетков и Иван Федотов сыграли против друг друга в матче НХЛ.
«Каролина» обыграла «Филадельфию» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Вратарь «Харрикейнс» Петр Кочетков записал на свой счет победу в этом матче, отразив 18 из 19 бросков.
В этом сезоне Кочетков провел 11 матчей, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,51 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Голкипер «Флайерс» Иван Федотов признан третьей звездой матча – он парировал 33 из 37 бросков соперника.
Федотов сыграл 7 матчей в сезоне, выиграл 3 из них, пропуская в среднем 3,69 шайбы и отражая 87,6% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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