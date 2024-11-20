Документальный фильм о Винисиусе выйдет в 2025-м. Netflix анонсировал его фразой игрока «Реала» после церемонии «Золотого мяча»: «Вы не готовы»

Netflix анонсировал документальный фильм о Винисиусе.

«Вы не готовы. Документальный фильм о жизни и карьере Винисиуса Жуниора выйдет в 2025 году», – говорится в сообщении Netflix Brasil.

Фраза «вы не готовы» – отсылка к публикации вингера «Реала » после церемонии вручения «Золотого мяча». Бразилец занял второе место в голосовании, уступив хавбеку «Ман Сити» Родри.

Ранее сообщалось , что кульминацией фильма должно стать вручения приза Винисиусу.

Фото: x.com/NetflixBrasil