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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил спортивную карьеру.

– На чемпионате России в категории «Мастерс», например, ты хорошо плыл. Не было желания вернуться?

– Да, по длинной воде в апреле без большой подготовки проплыл достаточно неплохо и про себя подумал «дайте мне полгодика и можно вернуть свои результаты». Результат был 1.02,0. Без какой-либо нагрузки и особой подготовки.

– Но если мелькнула мысль, почему ее отмел?

– Стремлюсь уже к другому. Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести. Я знаю, чем хочу заниматься и иду к этому.

– «К этому» – это к чему? И насколько это далеко от спорта?

– Это далеко от профессионального спорта, скажем так.

– Прозвучало «без угрызений совести». Но ведь спортсмену всегда не хватает золота Олимпиады?

– Конечно, всем хочется добиться всех вершин. Но я считаю, что у меня была хорошая карьера, были победы, я выигрывал чемпионаты мира, бил мировые рекорды. Расстраиваться, что завершил карьеру без олимпийского золота – такого у меня нет. Я рад и горжусь, что у меня был такой путь.

– Ты решил уйти после Токио или из-за отстранения? Или это «два в одном»?

– Я думал уйти после Токио, и даже сказал в микст-зоне, что, возможно, это один из моих последних стартов. По сути, так и получилось. Был один из последних моих международных стартов. Я тренировался, плавал, выступал, но чувствовал, что конец моей карьеры близок. Это не связано с неудачей в Токио или отстранением от международной арены.

– В какой-то момент чувствовалось, что ты становишься все более грустным. Это было проживание того самого осознания?

– Да, я уже понимал, что не хочу этим заниматься.

– Выработался?

– Я бы не сказал «выработался», здоровье и силы позволили бы дальше плавать и показывать хорошие результаты. Надоело? Тоже так сказать не могу. Просто захотел другого. Период моей жизни, связанный с профессиональным спортом, заканчивался. К этому все и шло, – сказал пловец.

27-летний Чупков – бронзовый призер Олимпиады-2016, двукратный чемпион мира и Европы. С июля 2019 года по май 2022-го удерживал мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАнтон Чупков
плавание
logoТокио-2020
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