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Бартон о британском правительстве: «Если они начнут Третью мировую войну с Россией, я буду отказником. Непонятно, зачем мы вмешиваемся. У нас самих проблем предостаточно»

Джоуи Бартон раскритиковал британские власти.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Марселя» прокомментировал политику Великобритании в отношении украинского кризиса. 

«Если эти политики начнут Третью мировую войну с Россией, я займу позицию отказника по убеждениям.

С моральной, религиозной и этической точки зрения я не верю правительству. Зачем мы в это вмешиваемся, мне непонятно. У нас и в нашей стране проблем предостаточно.

После катастроф в Ираке и Афганистане мы потеряли всякое уважение в глобальных вопросах. У нас больше нет превосходства в вопросах морали ни над кем.

Мы не можем позволить себе согреть наших пожилых людей, но при этом можем без проблем направить миллиарды долларов в качестве помощи в зоны боевых действий», – написал Бартон

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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