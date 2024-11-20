Бартон о британском правительстве: «Если они начнут Третью мировую войну с Россией, я буду отказником. Непонятно, зачем мы вмешиваемся. У нас самих проблем предостаточно»
Джоуи Бартон раскритиковал британские власти.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Марселя» прокомментировал политику Великобритании в отношении украинского кризиса.
«Если эти политики начнут Третью мировую войну с Россией, я займу позицию отказника по убеждениям.
С моральной, религиозной и этической точки зрения я не верю правительству. Зачем мы в это вмешиваемся, мне непонятно. У нас и в нашей стране проблем предостаточно.
После катастроф в Ираке и Афганистане мы потеряли всякое уважение в глобальных вопросах. У нас больше нет превосходства в вопросах морали ни над кем.
Мы не можем позволить себе согреть наших пожилых людей, но при этом можем без проблем направить миллиарды долларов в качестве помощи в зоны боевых действий», – написал Бартон.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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