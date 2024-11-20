«Что ты делаешь, придурок?» Месси – защитнику Перу Самбрано после толчка в плечо

Лионель Месси грубо обратился к сопернику во время матча.

Сборная Аргентины обыграла команду Перу со счетом 1:0 в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.

В одном из эпизодов второго тайма защитник перуанцев Карлос Самбрано чуть не повалил на газон владевшего мячом Месси , толкнув его в плечо.

Лионель возмутился и сказал Карлосу: «Что ты делаешь, придурок?»

«На Месси судьи ставили фолы за каждое прикосновение пальцем. Нас толкали, но нарушения не фиксировались». Форвард Перу Герреро о матче с Аргентиной

Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча