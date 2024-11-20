«Рубин» разыграет часы на матче с «Акроном». Ранее у Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей в раздевалке казанского клуба
«Рубин» объявил о розыгрыше часов на домашнем матче с «Акроном».
Ранее стало известно, что у нападающего «Краснодара» Федора Смолова на последнем матче команды в Казани пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей.
После встречи 15-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:1) игрок не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки. Позднее он объявил вознаграждение за информацию об украденных часах на условиях полной анонимности.
«Часы ждут вас на последнем домашнем матче года⌚️🔜
Розыгрыш пройдет на игре с «Акроном» среди владельцев сезонных абонементов⚡️», – говорится в сообщении телеграм-канала «Рубина».
Изображение: t.me/fcrk
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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