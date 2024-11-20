Минспорт разрабатывает программу поощрения спортсменов призовыми за российские соревнования на уровне вознаграждения за ЧМ
Минспорт разрабатывает программу поощрения спортсменов призовыми, сравнимыми с ЧМ.
Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время церемонии вручения наград Национальной спортивной премии.
«По поручению президента Министерство спорта сейчас разрабатывает программу признания наших рекордов в соответствии с тем, как должны вознаграждаться те, кто участвует в мировых соревнованиях.
Мы обещаем, что справедливость обязательно восстановим», — заявил Чернышенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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