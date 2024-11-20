Минспорт разрабатывает программу поощрения спортсменов призовыми за российские соревнования на уровне вознаграждения за ЧМ

Минспорт разрабатывает программу поощрения спортсменов призовыми, сравнимыми с ЧМ.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время церемонии вручения наград Национальной спортивной премии.

«По поручению президента Министерство спорта сейчас разрабатывает программу признания наших рекордов в соответствии с тем, как должны вознаграждаться те, кто участвует в мировых соревнованиях.

Мы обещаем, что справедливость обязательно восстановим», — заявил Чернышенко.