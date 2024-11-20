УЕФА присудил Косово техническое поражение 0:3 за уход с поля. Румыния проведет матч при пустых трибунах и заплатит штраф 128 тысяч евро

Сборной Косово присуждено техническое поражение от Румынии.

Напомним, игроки сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3. Футбольная федерация Косово оштрафована на 6 тысяч евро за поведение футболистов.

Федерации футбола Румынии были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро за поведение фанатов. Их обвиняли в скандировании дискриминационных (антивенгерских) и политических кричалок, бросании предметов на поле, использовании пиротехники, лазерных указок с целью помешать игрокам соперников, нарушении порядка при исполнении гимнов и блокировании проходов на стадионе.

Кроме того, следующий домашний матч сборная Румынии проведет при пустых трибунах.