УЕФА присудил Косово техническое поражение 0:3 за уход с поля. Румыния проведет матч при пустых трибунах и заплатит штраф 128 тысяч евро
Напомним, игроки сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.
УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3. Футбольная федерация Косово оштрафована на 6 тысяч евро за поведение футболистов.
Федерации футбола Румынии были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро за поведение фанатов. Их обвиняли в скандировании дискриминационных (антивенгерских) и политических кричалок, бросании предметов на поле, использовании пиротехники, лазерных указок с целью помешать игрокам соперников, нарушении порядка при исполнении гимнов и блокировании проходов на стадионе.
Кроме того, следующий домашний матч сборная Румынии проведет при пустых трибунах.
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