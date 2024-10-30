«МЮ» берет Аморима, «Аль-Наср» Роналду выбыл из Кубка короля, дубль Овечкина, «Зенит» пошел в ЭСК из-за Батракова, Шипачев – лучший бомбардир в истории КХЛ, «Милан» проиграл «Наполи» и другие новости
1. «Спортинг» подтвердил, что Рубен Аморим возглавит «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера, сообщил Фабрицио Романо и другие инсайдеры. Возможно, он будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье.
2. «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо».
3. «Аль-Наср» Роналду вылетел в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии, уступив «Аль-Таавуну» – 0:1, а Криштиану впервые не забил пенальти в саудовском клубе (было 19 успешных попыток). У португальца только 1 трофей в Саудовской Аравии – «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов.
4. НХЛ. Первый дубль Овечкина в сезоне! Александр дважды забил в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» (5:3), это голы номер 856 и 857 в исторической гонке за рекордом Гретцки (до него осталось 37 шайб). «Питтсбург» дома проиграл «Миннесоте» (3:5) – 6-е поражение подряд, команда пропускает больше всех и уже последняя на Востоке, Капризов набрал 3 очка и делит лидерство в гонке бомбардиров. Все результаты дня – здесь.
5. КХЛ. «Салават» победил «Адмирал», «Барыс» проиграл «Куньлуню», ЦСКА обыграл «Торпедо», «Ак Барс» одолел «Металлург».
Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Мозякина.
6. «Милан» проиграл «Наполи» в 10-м туре Серии А – 0:2! Лукаку и Хвича забили, гол Мораты отменили из-за офсайда.
7. Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы». «Реал» чувствует себя обманутым после «Золотого мяча» и считает, что произошедшее – не случайность. В клубе не против Родри, проблему видят в отношениях с УЕФА и France Football.
8. Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже.
9. «Ред Булл» рассматривает увольнение Серхио Переса после Гран-при Сан-Паулу.
10. Московские управы начали закупать билеты на премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
11. Для ЦСКА построят хоккейную арену в виде бриллиантовой шайбы.
11. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Бруклин» в овертайме и другие результаты.
12. «Барса» не смогла объяснить выплаты 181 500 евро компании Best Norton SL, находящейся под следствием из-за платежей Негрейре. Расследование по делу продолжается.
13. «Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, на 117-й минуте пропустив от «Вольфсбурга» – 0:1.
14. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин.
15. 2 ундециллиона рублей требуют российские телеканалы у Google из-за невосстановления аккаунтов на YouTube. «Матч ТВ» – один из пострадавших (РБК).
Цитаты дня.
Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»
Гути о Родри: «Такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Победитель не вошел в символические сборные АПЛ и ЛЧ – это говорит о многом»
Черданцев ответил Луневу: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные»
Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»
«Не перешел бы из «Спартака» в «Зенит» ни за какие деньги – жена сказала, что не дала бы подписать контракт. Титулов сейчас у них нет, но есть традиции». Форвард «Факела» Каштанов о Соболеве
«Это позор. Футбол проиграл». Ришарлисон о неполучении Винисиусом «Золотого мяча»
«Винисиус всегда будет для нас обладателем «Золотого мяча». Гордость бразильского народа и наших темнокожих детей, лучший на поле и вне его». Министр расового равенства Бразилии о вингере «Реала»
Павлюченко о натурализации Ари и Гильерме: «Меня вообще накрыло – 150 миллионов в стране, а мы бразильцев в сборную приглашаем. Вы издеваетесь? Лучше проигрывать, но играть своими»
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