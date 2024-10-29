2 ундециллиона рублей требуют российские телеканалы у Google из-за невосстановления аккаунтов на YouTube. «Матч ТВ» – один из пострадавших (РБК)

«Матч ТВ» и другие телеканалы требуют взыскать с Google неустойку.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения судебного дела, общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион – это единица с 36 нулями.

Российские СМИ подали иск к Google из-за решения компании не восстанавливать их аккаунты на YouTube. Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят «Матч ТВ » («Национальный спортивный телеканал»), а также телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр» и ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube -канал Маргариты Симоньян.

В ходе очередного заседания, которое состоялось 28 октября, судья упомянул, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

По вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить их аккаунты на YouTube, а в случае неисполнения требований — взыскать неустойку. Если решение суда не будет выполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа.

Еще один участник процесса рассказал, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями) рублей.