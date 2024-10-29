«Такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Выигравший приз не вошел в символические сборные АПЛ и ЛЧ – это говорит о многом». Гути о победе Родри

Гути заявил об отсутствии престижа у «Золотого мяча».

По итогам прошлого сезона награду выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус занял вторую строчку в голосовании.

«Для меня такой «Золотой мяч » не имеет престижа. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование.

Впервые вижу обладателя «Золотого мяча», который не вошел в символические сборные АПЛ и Лиги чемпионов. Это говорит о многом.

Я рад, что приз вручили Родри . Она не была заслужена, но была заслужена за прошлый сезон. Рад за то, как он себя проявил», – сказал Гути.

Бывший полузащитник «Реала » считает, что награду должны были получить либо Винисиус , либо Даниэль Карвахаль.