Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»
Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 рейтинга «Золотого мяча».
Сальвадорца Бруно Порцио оскоробляли в социальных сетях из-за того, что он не включил вингера «Реала» в десятку лучших в голосовании.
Репортер поставил Джуда Беллингема на первое место, Эрлинга Холанда – на второе, Тони Крооса – на третье.
«Винисиус не показывал признаков хорошей и честной игры. Я не голосовал за него, потому что он игрок, роль которого ограничена.
Он не футболист центральной зоны, Беллингем важнее. На мой взгляд, Винисиус не входит в десятку лучших», – сказал Порцио в эфире El Chiringuito TV.
Золотой мяч выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bitbol
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости