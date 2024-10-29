Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»

Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 рейтинга «Золотого мяча».

Сальвадорца Бруно Порцио оскоробляли в социальных сетях из-за того, что он не включил вингера «Реала » в десятку лучших в голосовании.

Репортер поставил Джуда Беллингема на первое место, Эрлинга Холанда – на второе, Тони Крооса – на третье.

«Винисиус не показывал признаков хорошей и честной игры. Я не голосовал за него, потому что он игрок, роль которого ограничена.

Он не футболист центральной зоны, Беллингем важнее. На мой взгляд, Винисиус не входит в десятку лучших», – сказал Порцио в эфире El Chiringuito TV.

Золотой мяч выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.