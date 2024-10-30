  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд и идет последним на Востоке. Команда Салливана – самая пропускающая в НХЛ (48 шайб за 11 игр)
9

«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд и идет последним на Востоке. Команда Салливана – самая пропускающая в НХЛ (48 шайб за 11 игр)

«Питтсбург» проиграл шестой матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана уступила «Миннесоте» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Серия поражений клуба из Пенсильвании продлилась до шести встреч.

«Пингвинс» прежде проиграли «Каролине» (1:4), «Виннипегу» (3:6), «Калгари» (3:4 Б), «Эдмонтону» (0:4) и «Ванкуверу» (3:4).

На данный момент «Питтсбург» находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 баллов в 11 матчах.

Кроме того, команда является самой пропускающей в НХЛ – 48 шайб. У ближайшего преследователя «Сан-Хосе» их 44.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoПиттсбург
logoМиннесота
logoНХЛ
logoМайк Салливан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вашингтон» выиграл 6 из 8 матчей на старте сезона НХЛ. Команда Карбери перебросала «Рейнджерс» со счетом 46:19
113 минут назад
Овечкин – 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: дубль, «плюс 2», 5 бросков и 17:47 на льду
2438 минут назад
Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 37 шайб
4748 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Рейнджерс», «Бостон» уступил «Филадельфии», «Питтсбург» пропустил 5 шайб от «Миннесоты»
30853 минуты назадLive
Были ли мексиканские команды в НХЛ? 10 простых вопросов про лигу
сегодня, 00:00Спецпроект
Кудашов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Уверен, доберется до 1000. Когда? Одному Богу известно»
1вчера, 22:27
Правда или ложь про Овечкина: 6 интересных фактов
вчера, 21:30Спецпроект
Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Приятно, что я побил его там, где начинал играть. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей»
1вчера, 21:29
«Снег какого цвета? Что пьет корова?» Разин устроил «блиц-опрос» журналисту на пресс-конференции. Тот ответил «молоко» на последний вопрос
21вчера, 21:08
«Нельзя из этого святого места отпускать соперника живым. Нужно научиться выигрывать не самые яркие матчи». Ларионов о 6 поражениях «Торпедо» в 9 домашних играх
8вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков про Бучельникова, Барака и Чеховича: «Действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ. Понимали, что Иван войдет в это звено»
вчера, 22:19
«Ребята пока скованны, принимают неверные решения. Но в плане самоотдачи претензий нет. Постараемся вернуться на победные рельсы». Жамнов после 4:3 с «Витязем»
вчера, 22:06
«Какие-то потусторонние силы на нас влияют». Тренер «Амура» Костюченок о 4 матчах без голов
2вчера, 21:56
Кудашов об 1:0 с «Амуром»: «Пусть не самая красивая, но заслуженная победа. Смена тренера всегда дает импульс сопернику»
1вчера, 21:48
Козырев о 5:2 с минским «Динамо»: «Важнейшая игра в стратегическом плане – за 4 очка. Очень сложный матч, сильный соперник»
вчера, 21:37
Воробьев о 3:1: «ЦСКА готов атаковать все три периода, но сегодня «Торпедо» хорошо сыграло. Пришлось много обороняться, особенно в 3-м периоде»
1вчера, 21:20
«Установка «Ак Барса» – навязывать свой хоккей с первых смен: чем больше мы контролируем шайбу, чем меньше соперник создает». Гатиятулин после 4:1 с «Металлургом»
вчера, 20:14
Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Счет тяжелый, не по игре. Банально, но в хоккее побеждает тот, кто больше забивает»
4вчера, 20:01
Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве»
4вчера, 19:51
«Амур» всухую проиграл 4 матча подряд после увольнения тренера нападающих Федорова. Общий счет – 0:16
6вчера, 19:06