«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд и идет последним на Востоке. Команда Салливана – самая пропускающая в НХЛ (48 шайб за 11 игр)

«Питтсбург» проиграл шестой матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана уступила «Миннесоте» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Серия поражений клуба из Пенсильвании продлилась до шести встреч.

«Пингвинс» прежде проиграли «Каролине» (1:4), «Виннипегу» (3:6), «Калгари» (3:4 Б), «Эдмонтону» (0:4) и «Ванкуверу» (3:4).

На данный момент «Питтсбург » находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 баллов в 11 матчах.

Кроме того, команда является самой пропускающей в НХЛ – 48 шайб. У ближайшего преследователя «Сан-Хосе» их 44.