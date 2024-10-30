«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд и идет последним на Востоке. Команда Салливана – самая пропускающая в НХЛ (48 шайб за 11 игр)
«Питтсбург» проиграл шестой матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Майка Салливана уступила «Миннесоте» (3:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Серия поражений клуба из Пенсильвании продлилась до шести встреч.
«Пингвинс» прежде проиграли «Каролине» (1:4), «Виннипегу» (3:6), «Калгари» (3:4 Б), «Эдмонтону» (0:4) и «Ванкуверу» (3:4).
На данный момент «Питтсбург» находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 баллов в 11 матчах.
Кроме того, команда является самой пропускающей в НХЛ – 48 шайб. У ближайшего преследователя «Сан-Хосе» их 44.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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