«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом» в 1/16 финала Кубка Германии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3». Статистика Кубка Германии