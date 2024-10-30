Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 37 шайб

Александр Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в ворота «Рейнджерс » (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний форвард отличился дважды в первом периоде – на четвертой и шестой минутах.

Таким образом, Александр Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбу в лиге и приблизился к Уэйну Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Канадец лидирует, имея в активе 894 гола.

В нынешнем сезоне это третий и четвертый голы для Овечкина.

На его счету 7 (4+3) баллов за результативность при полезности «плюс 3» в 8 матчах нынешнего чемпионата.