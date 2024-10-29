«Аль-Наср» Роналду вылетел в 1/8 финала Кубка короля, уступив «Аль-Таавуну» – 0:1. В прошлом году они играли в финале, в позапрошлом – в 1/2

«Аль-Наср» вылетел из Кубка короля Саудовской Аравии на ранней стадии.

Клуб Криштиану Роналду уступил в 1/8 финала «Аль-Таавуну » со счетом 0:1. Португальский форвард вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

В прошлом сезоне «Аль-Наср » дошел до финала турнира, где проиграл «Аль-Хилалю» (1:1, 4:5 по пенальти).

В сезоне-2022/23 команда остановилась на стадии 1/2 финала, потерпев поражение от «Аль-Вахды» (0:1).