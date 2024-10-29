«Спортинг» подтвердил, что Аморим возглавит «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера (Фабрицио Романо)

Рубен Аморим близок к назначению в «МЮ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед » готов выплатить 10 миллионов евро отступных за тренера «Спортингу », и уведомил португальский клуб об этом.

«Спортинг» подтвердил получение официального уведомления от «МЮ» по Амориму .

Португальский специалист уже согласился принять предложение английского клуба.

Ранее «МЮ» отправил в отставку Эрика тен Хага.