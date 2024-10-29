«Спортинг» подтвердил, что Аморим возглавит «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера (Фабрицио Романо)
Рубен Аморим близок к назначению в «МЮ».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» готов выплатить 10 миллионов евро отступных за тренера «Спортингу», и уведомил португальский клуб об этом.
«Спортинг» подтвердил получение официального уведомления от «МЮ» по Амориму.
Португальский специалист уже согласился принять предложение английского клуба.
Ранее «МЮ» отправил в отставку Эрика тен Хага.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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