Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»
В окружении Винисиуса назвали причину неполучения «Золотого мяча».
Вингер «Реала» занял второе место в голосовании, а приз получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Бразилец не присутвовал на церемонии, как и вся делегация мадридского клуба.
После завершения церемонии Винисиус написал в социальной сети: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы».
Как пишет Reuters, представители футболиста объяснили, что этой мыслью Винисиус имел в виду борьбу с расизмом и что, по их мнению, именно это послужило причиной того, что он не получил награду.
Они заявили: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы».
Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года
Победа Родри нужнее победы Винисиуса
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Reuters
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