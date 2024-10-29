Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»

В окружении Винисиуса назвали причину неполучения «Золотого мяча».

Вингер «Реала » занял второе место в голосовании, а приз получил полузащитник «Манчестер Сити » Родри .

Бразилец не присутвовал на церемонии, как и вся делегация мадридского клуба.

После завершения церемонии Винисиус написал в социальной сети: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы» .

Как пишет Reuters, представители футболиста объяснили, что этой мыслью Винисиус имел в виду борьбу с расизмом и что, по их мнению, именно это послужило причиной того, что он не получил награду.

Они заявили: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы».

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