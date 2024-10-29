«Ред Булл» рассматривает увольнение Переса после Гран-при Сан-Паулу (GPblog)
Перес рискует покинуть «Ф-1» после следующей гонки.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, вероятно, освободит кокпит в команде после Гран-при Сан-Паулу, который пройдет в ближайший уик-энд, с 1 по 3 ноября.
По информации GPblog, чемпионы «Формулы-1» рассматривают такое решение после серии неудачных выступлений. После этапа в Бразилии гонщиков ждет перерыв до Гран-при Лас-Вегаса (21-23 ноября), и у «Ред Булл» появится время, чтобы выбрать и подготовить преемника.
Издание называет пилота «РБ» Лиама Лоусона «логичным кандидатом» на место Переса. В таком случае кокпит в младшей команде мог бы занять гонщик «Формулы-2» Исак Хаджар.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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