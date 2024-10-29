  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»
3

КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» примет «Адмирал», «Барыс» примет «Куньлунь», ЦСКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» – с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoСеверсталь
logoЛада
logoНефтехимик
logoВитязь
logoАмур
logoСпартак
logoТорпедо
результаты матчей
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoБарыс
logoДинамо Москва
logoАдмирал
logoКуньлунь Ред Стар
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 10 играх за новую команду
1сегодня, 05:22Видео
Михеев набрал 1-е очко в сезоне НХЛ – в своем 10-м матче за «Чикаго». Он забил в пустые ворота в игре с «Колорадо»
4сегодня, 05:10Видео
Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе. Он заработал ассист в большинстве и отразил 21 бросок из 24, поражение – 4-е в 6 матчах
4сегодня, 05:00
Кучеров впервые в сезоне остался без очков – в 9-м матче. У него 3 броска и 2 потери за 21:44 с «Нэшвиллом»
11сегодня, 04:50
НХЛ. «Коламбус» разгромил «Эдмонтон», «Тампа» одолела «Нэшвилл», «Торонто» обыграл «Виннипег», «Сан-Хосе» вырвал победу у «Юты»
170сегодня, 04:45
Марченко сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 11 очков и «+6» в 8 играх
2сегодня, 04:40
Бобровский одержал 401-ю победу в НХЛ и делит 13-е место в истории с Осгудом. У идущего 12-м Фюра – 403
2сегодня, 04:30
Стэмкос набрал 0+2 в 1-м матче против «Тампы» – на ее арене. Клуб показал видеоролик в его честь, болельщики устроили овацию
2сегодня, 03:30
Макдэвид получил травму в 1-й смене матча с «Коламбусом». Он вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование
5сегодня, 03:15
Игра на основе статистики регулярного сезона НХЛ! Кого возьмете в свою пятерку?
сегодня, 00:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх
140 минут назад
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»
50 минут назад
Кочетков отразил 24 из 27 бросков в матче с «Ванкувером», победа – 3-я в 4 играх в сезоне. Андерсен из-за травмы не попал в заявку «Каролины»
сегодня, 05:40
«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд. «Шаркс» вырвали победу у «Юты» (5:4 ОТ), уступая 1:4 к 56-й минуте
2сегодня, 04:20
Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в сезоне и 298-я в карьере
1сегодня, 03:55
«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне после 8 побед на старте. Таварес сделал хет-трик
1сегодня, 03:45
Барков сыграет против «Баффало». Капитан «Флориды» пропустил 8 матчей из-за травмы
вчера, 18:15
Глотов забил в 5-м матче подряд – «Сибири». У форварда 10 голов в этом сезоне и 100 баллов за СКА в общей сложности
2вчера, 17:56
Заварухин про 5:4 с «Трактором»: «Приятно побеждать сильного соперника. Сыграли по счету в 3-м периоде, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков»
2вчера, 17:46
Стоун, Сарос и Дюшен – звезды недели в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 8 очков в 3 матчах
вчера, 17:16