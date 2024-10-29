Аморим, возможно, будет руководить «МЮ» уже в матче с «Челси» в воскресенье (Бен Джейкобс)
Рубен Аморим может приступить к работе в «МЮ» на этой неделе.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» подтвердил назначение Аморима в «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера.
Как передает журналист Бен Джейкобс, если все пойдет по плану, португалец будет руководить новой командой уже в следующее воскресенье в матче 10-го тура АПЛ против «Челси».
Руд ван Нистелрой будет исполняющим обязанности главного тренера в завтрашней игре Кубка лиги против «Лестера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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