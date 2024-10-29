«Барса» не смогла объяснить выплаты 181 500 евро компании Best Norton SL, находящейся под следствием из-за платежей Негрейре. Расследование по делу продолжается

«Барселона» не смогла объяснить следствию часть выплат по делу Негрейры.

Напомним, каталонскому клубу и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, и с клуба сняли обвинения.

Как сообщает Marca со ссылкой на La Sexta, в отчете Гражданской гвардии Испании указано, что «Барселона» не дала разъяснений по выплатам компании Best Norton SL, находящейся под следствием из-за платежей Негрейре, в 2013-2014 годах. Общая сумма платежей составила 181 500 евро, из которых около 156 090 были выплачены в первый год указанного периода, а оставшиеся 25 000 – во второй.

Согласно отчету, «Барселона» из-за большого срока давности не смогла предоставить следствию все необходимые документы и информацию о движении средств на счете, на который производились выплаты.

В окончательном отчете, предоставленном судье несколько месяцев назад, Гражданская гвардия Испании утверждает, что «Барселона » в период с 2001 по 2018 год без каких-либо оснований выплатила Негрейре 7,5 млн евро за предполагаемые консультации, которые не были подтверждены в ходе расследования. Кроме того, следствие утверждает, что ему удалось доказать факт влияния Негрейры на судейство в Испании .