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Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Мозякина

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

37-летний нападающий набрал 929-е очко в лиге, отметившись передачей в матче минского «Динамо» и «Северстали» (1:2, первый период). 

На счету Шипачева теперь 291 гол и 638 передач. Он побил рекорд Сергея Мозякина – тот набрал 928 (419+509) очков за карьеру в КХЛ

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
logoСеверсталь
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
рекорды
logoВадим Шипачев
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