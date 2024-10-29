Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Мозякина

Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

37-летний нападающий набрал 929-е очко в лиге, отметившись передачей в матче минского «Динамо » и «Северстали » (1:2, первый период).

На счету Шипачева теперь 291 гол и 638 передач. Он побил рекорд Сергея Мозякина – тот набрал 928 (419+509) очков за карьеру в КХЛ .