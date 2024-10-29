«Реал» чувствует себя обманутым после «Золотого мяча» и считает, что это произошедшее – не случайность. В клубе не против Родри, проблема – в отношениях с УЕФА и France Football
Вингер мадридского клуба Винисиус не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Как отмечает Marca, в «Реале» больше ничего не хотят знать о призе, который вручается газетой France Football.
Несправедливость, обман и неуважение к духу награды – аргументы, выдвигаемые клубом в пользу разрыва с журналом.
Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.
При этом внутри клуба дают понять, что они ничего не имеют против Родри, а проблема связана исключительно с отношениями с УЕФА и France Football.
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Победа Родри нужнее победы Винисиуса
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