«Реал» чувствует себя обманутым после «Золотого мяча» и считает, что это произошедшее – не случайность. В клубе не против Родри, проблема – в отношениях с УЕФА и France Football

В «Реале» больше не считают «Золотой мяч» наградой, представляющей ценность.

Вингер мадридского клуба Винисиус не получил «Золотой мяч », став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити » Родри.

Как отмечает Marca, в «Реале » больше ничего не хотят знать о призе, который вручается газетой France Football.

Несправедливость, обман и неуважение к духу награды – аргументы, выдвигаемые клубом в пользу разрыва с журналом.

Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.

При этом внутри клуба дают понять, что они ничего не имеют против Родри , а проблема связана исключительно с отношениями с УЕФА и France Football.

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