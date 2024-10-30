29+18+16 от Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Бруклин» в овертайме

«Наггетс» одержали вторую победу в овертайме, играя два дня подряд в гостях.

В понедельник «Денвер » одолел «Торонто» в дополнительное время и добился первой победы в сезоне (127:125). Во вторник клуб из Колорадо оказался сильнее «Бруклина » – 144:139.

В составе «Наггетс» Никола Йокич набрал 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

За 41 минуту серб реализовал 9 из 16 с игры и 11 из 13 с линии при всего 1 потере.

В предыдущей встрече с канадским клубом Никола записал на свой счет 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.