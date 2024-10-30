Видео
10

29+18+16 от Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Бруклин» в овертайме

«Наггетс» одержали вторую победу в овертайме, играя два дня подряд в гостях.

В понедельник «Денвер» одолел «Торонто» в дополнительное время и добился первой победы в сезоне (127:125). Во вторник клуб из Колорадо оказался сильнее «Бруклина» – 144:139.

В составе «Наггетс» Никола Йокич набрал 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

За 41 минуту серб реализовал 9 из 16 с игры и 11 из 13 с линии при всего 1 потере.

В предыдущей встрече с канадским клубом Никола записал на свой счет 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДенвер
logoБруклин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНикола Йокич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич набрал 40 очков и 10 подборов, «Денвер» одолел «Торонто» в овертайме
13вчера, 06:39Видео
Никола Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс»
727 октября, 04:10Видео
Как выбрать любимую команду в НБА? Обязательный гид перед новым сезоном
6522 октября, 22:00
30 главных вопросов перед стартом сезона НБА
8920 октября, 13:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. 35 очков Ирвинга помогли «Далласу» победить «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Новый Орлеан» и другие результаты
1131 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Пари Нижний Новгород», «Зенит» сыграет с «Самарой»
40 минут назад
Лука Дончич исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Миннесотой»
346 минут назадВидео
Бадди Хилд набрал 28 очков при 7 дальних попаданиях в победной игре с «Пеликанс»
6сегодня, 05:32Видео
Джонатан Куминга был переведен из старта во вторую пятерку на матч с «Пеликанс»
1сегодня, 05:07
Павел Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в старте команды Евролиги не из России
сегодня, 04:53
Богдан Богданович выбыл как минимум на один месяц из-за травмы
сегодня, 04:36
Лонзо Болл получил вывих правого запястья. Игрок «Чикаго» будет осмотрен через 10 дней
7сегодня, 04:17
Евролига. «Барселона» в гостях переиграла «Анадолу Эфес» и возглавила таблицу, «Олимпиакос» победил «Реал» и другие результаты
23вчера, 21:14
«Филадельфия» оштрафована на 100 000 долларов за публичные заявления о состоянии здоровья Джоэла Эмбиида
4вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Джамал Мюррэй посмеялся над словами «анонимного игрока старта НБА» по поводу его игры
120 минут назадВидео
Энтони Эдвардс обновил личный рекорд, набрав 24 очка в 1-й четверти матча с «Далласом»
132 минуты назадВидео
«Париж» установил рекорд Евролиги по количеству трехочковых бросков в одном матче
вчера, 20:59
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в завтрашнем матче против «Детройта»
6вчера, 18:18
Милош Теодосич пропустит матч против «Жальгириса» из-за травмы
вчера, 16:30
Эван Тернер: «Взросление — это признание того, что Тайриз Халибертон является средним игроком»
6вчера, 16:23
Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября
1вчера, 14:19
«Клипперс» использовали опцию продления контракта с Кобе Брауном на сезон-2025/26
1вчера, 14:09
Джей Джей Редик – Леброну Джеймсу: «Бросай по кольцу, черт возьми!»
10вчера, 14:02Видео
Карлик Джонс, как ожидается, вернется в состав «Партизана» в матче с «Монако»
вчера, 12:28