29+18+16 от Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Бруклин» в овертайме
«Наггетс» одержали вторую победу в овертайме, играя два дня подряд в гостях.
В понедельник «Денвер» одолел «Торонто» в дополнительное время и добился первой победы в сезоне (127:125). Во вторник клуб из Колорадо оказался сильнее «Бруклина» – 144:139.
В составе «Наггетс» Никола Йокич набрал 29 очков, 18 подборов и 16 передач.
За 41 минуту серб реализовал 9 из 16 с игры и 11 из 13 с линии при всего 1 потере.
В предыдущей встрече с канадским клубом Никола записал на свой счет 40 очков, 10 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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