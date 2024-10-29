«Винисиус всегда будет для нас обладателем «Золотого мяча». Гордость бразильского народа и наших темнокожих детей, лучший на поле и вне его». Министр расового равенства Бразилии о вингере «Реала»
Министр расового равенства Бразилии поддержала Винисиуса Жуниора.
Бразильский вингер «Реала» занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2024 году. Награду на вчерашней церемонии вручения в Париже получил Родри из «Манчестер Сити».
«Наш лучший в мире на поле и за его пределами. Тот, кто играет с удовольствием, преодолевает трудности, борется с расизмом и продолжает творить историю, куда бы ни отправился.
Для нас Винисиус всегда будет обладателем «Золотого мяча»! Гордость бразильского народа, гордость наших темнокожих детей. Мы с вами, творите!» – написала в твиттере Аниэль Франку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Аниэль Франку
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