«Винисиус всегда будет для нас обладателем «Золотого мяча». Гордость бразильского народа и наших темнокожих детей, лучший на поле и вне его». Министр расового равенства Бразилии о вингере «Реала»

Министр расового равенства Бразилии поддержала Винисиуса Жуниора.

Бразильский вингер «Реала » занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч » в 2024 году. Награду на вчерашней церемонии вручения в Париже получил Родри из «Манчестер Сити».

«Наш лучший в мире на поле и за его пределами. Тот, кто играет с удовольствием, преодолевает трудности, борется с расизмом и продолжает творить историю, куда бы ни отправился.

Для нас Винисиус всегда будет обладателем «Золотого мяча»! Гордость бразильского народа, гордость наших темнокожих детей. Мы с вами, творите!» – написала в твиттере Аниэль Франку.