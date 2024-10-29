Роналду впервые не забил пенальти в «Аль-Насре» – было 19 успешных попыток. Криштиану пробил мимо ворот на 96-й минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке

Криштиану Роналду впервые не реализовал пенальти в матче за «Аль-Наср».

Форвард не забил 11-метровый на 6-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Аль-Таавуном » в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот. «Аль-Наср » уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.

Роналду не забил с пенальти впервые за все время выступлений за «Аль-Наср». До сегодняшнего матча португалец реализовал все 19 ударов с точки в составе клуба из Саудовской Аравии.