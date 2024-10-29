«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо»
«Зенит» попросил разобрать эпизод с участием Алексея Батракова и Густаво Мантуана.
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
Алексей Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.
Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой изучить эпизод с непоказанной второй желтой карточкой.
Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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