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«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо»

«Зенит» попросил разобрать эпизод с участием Алексея Батракова и Густаво Мантуана.

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ.

Алексей Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.

Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой изучить эпизод с непоказанной второй желтой карточкой.

Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Карасев
logoСпорт-Экспресс
ЭСК РФС
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
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