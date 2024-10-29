«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо»

«Зенит» попросил разобрать эпизод с участием Алексея Батракова и Густаво Мантуана.

«Зенит » сыграл вничью с «Локомотивом » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

Алексей Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.

Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой изучить эпизод с непоказанной второй желтой карточкой.

Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»