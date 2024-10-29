У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов

«Аль-Наср» вылетел из Кубка короля Саудовской Аравии.

Клуб Криштиану Роналду потерпел поражение со счетом 0:1 от «Аль-Таавуна » в 1/8 финала Кубка.

Это восьмой проигранный «Аль-Насром » турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.

Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке.

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.