У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
«Аль-Наср» вылетел из Кубка короля Саудовской Аравии.
Клуб Криштиану Роналду потерпел поражение со счетом 0:1 от «Аль-Таавуна» в 1/8 финала Кубка.
Это восьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.
Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке.
С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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