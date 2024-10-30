НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Рейнджерс», «Бостон» уступил «Филадельфии», «Питтсбург» пропустил 5 шайб от «Миннесоты»
«Вашингтон» победил «Рейнджерс» (5:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» уступил «Филадельфии» (0:2), «Айлендерс» – «Анахайму» (1:3), «Питтсбург» проиграл «Миннесоте» (3:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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