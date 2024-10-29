Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»
Ламин Ямаль прокомментировал расистские выкрики фанатов в игре с «Реалом».
Инцидент произошел в матче 11-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» одержала победу в игре со счетом 4:0.
После гола, забитого Ямалем, болельщики «Реала» назвали 17-летнего футболиста «чертовым негром», «гребаным мавром» и сказали: «Иди на светофор, чтобы продать шарфы».
«В конце концов, тот, кто находится на поле – это я, и тот, кто празднует гол, – это тоже я.
Не нужно беспокоиться из-за того, что болельщики на выезде будут говорить глупости.
Наоборот, если они говорят тебе это, значит, ты очень хорошо играешь», – заявил хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль.
Ямаля назвали «чертовым негром» на «Бернабеу». «Реал» начал расследование
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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