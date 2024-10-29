Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»

Ламин Ямаль прокомментировал расистские выкрики фанатов в игре с «Реалом».

Инцидент произошел в матче 11-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» одержала победу в игре со счетом 4:0.

После гола, забитого Ямалем, болельщики «Реала» назвали 17-летнего футболиста «чертовым негром», «гребаным мавром» и сказали: «Иди на светофор, чтобы продать шарфы».

«В конце концов, тот, кто находится на поле – это я, и тот, кто празднует гол, – это тоже я.

Не нужно беспокоиться из-за того, что болельщики на выезде будут говорить глупости.

Наоборот, если они говорят тебе это, значит, ты очень хорошо играешь», – заявил хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль .

Ямаля назвали «чертовым негром» на «Бернабеу». «Реал» начал расследование