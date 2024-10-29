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Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин

Александр Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин.

Супруга капитана «Вашингтона» Настасия Овечкина выложила совместное фото в костюмах в социальной сети.

Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Традиционно отмечается 31 октября.

Фото: сторис Настасии Овечкиной

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Настасии Овечкиной
светская хроника
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