  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко о натурализации Ари и Гильерме: «Меня вообще накрыло – 150 миллионов в стране, а мы бразильцев в сборную приглашаем. Вы издеваетесь? Лучше проигрывать, но играть своими»
51

Павлюченко о натурализации Ари и Гильерме: «Меня вообще накрыло – 150 миллионов в стране, а мы бразильцев в сборную приглашаем. Вы издеваетесь? Лучше проигрывать, но играть своими»

Роман Павлюченко рассказал о своей реакции на вызов Ари в сборную России.

– В 2017 году в финале Кубка России был конфликт с Ари у вас.

– Ну да, был. Такой неприятный момент, рабочий, частое явление в футболе, не хочешь проигрывать, бывает такое. На мой взгляд, Ари некрасиво себя повел, я ему потом высказывал. И в интервью говорил о нем плохо, может быть, и не стоило, но так тоже оставлять нельзя было.

Я считаю, что футболист, который приехал из другой страны, не имеет права себя так вести. Я знаю, когда я приехал в Англию, мне пресс-атташе мне в первый же день сказал: «Ром, никогда не говори плохо о стране, куда ты приехал играть». Даже если тебе что-то не нравится, всегда говори, что здесь кайфово.

А потом когда еще ему дали российский паспорт и вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Я говорю: «Вы че, издеваетесь?!» У нас 150 миллионов в стране! И мы что подписываем? Да, вопросов нет, он классный футболист, играл, забивал.

Вратарь Гильерме – бразилец, ему тоже дали паспорт, вызвали в сборную. Ну вы че, блин?! Да лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Ну нельзя так!

Одно дело, когда это Андорра, Фарерские острова или Мальдивы. Можно взять футболистов, потому что там нет, дать им паспорта, пусть они играют. Но когда у тебя такая страна, а мы даем паспорта и приглашаем бразильцев играть за сборную России… Вы че, издеваетесь, что ли? Так нельзя! – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Станислава Роженькова
logoСпартак
logoРоман Павлюченко
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoГильерме
logoАри
натурализация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
8027 октября, 11:10
Павлюченко о паспорте РФ Сантоса: «Главное, чтобы не играл за сборную. В России 140 млн человек – у нас что, футболистов нет? Пусть играют наши ребята»
8321 октября, 16:36
Роман Павлюченко: «Интерес к футболу пропал у болельщиков из-за Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, стали смотреть по телевизору»
10430 сентября, 14:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка и промаха с пенальти: «Каждое испытание – возможность для роста»
1420 минут назад
Лалас о «Золотом мяче» Родри: «Дань уважения менее сексуальным игрокам – обычно награду отдают атакующим футболистам. Реакция «Реала» разочаровала»
831 минуту назад
У «Милана» 3 поражения в 5 последних матчах. Сегодня команда Фонсеки проиграла «Наполи» – 0:2
2547 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Наполи», «Болонья» в гостях победила «Кальяри»
6452 минуты назад
«Милан» проиграл «Наполи» – 0:2! Лукаку и Хвича забили, гол Мораты отменили из-за офсайда
5853 минуты назад
«Золотой мяч» упустил возможность отдать дань уважения самому обсуждаемому игроку сезона, известному способностью решать матчи и общественной активностью». Бразильский комментатор Лакомбе о награде
27сегодня, 21:22
Тен Хаг думал об уходе из «МЮ» летом из-за критики и слухов о переговорах с другими тренерами (De Telegraaf)
23сегодня, 21:19
Экс-кандидат в президенты «Бешикташа» после 1:2 с «Галатасараем»: «Мы величайший клуб Турции, наша община сражалась за родину. У нас нет легенд, которых нужно убирать с фотографий»
18сегодня, 21:01
Агуэро о «Золотом мяче» Родри: «Я сказал ему, что ожидал победы Винисиуса, потому что «Реал» имеет глобальное влияние, и он выиграл ЛЧ»
42сегодня, 20:25
Роналду реализовал 168 из 199 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 20
27сегодня, 20:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» разгромил «Эльферсберг», «Боруссия» Дортмунд выбыла, проиграв «Вольфсбургу»
410 минут назад
«Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, на 117-й пропустив от «Вольфсбурга» – 0:1
415 минут назад
Экс-защитник «МЮ» Берг об отставке тен Хага: «Смена тренера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Летом было бы время на подготовку, как в «Ливерпуле», а сейчас лучшие уже заняты»
231 минуту назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» по пенальти победил «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
931 минуту назад
Кубок Испании. 1-й раунд. «Вильярреал» забил 6 голов «Побленсе», «Валенсия», «Севилья» и «Жирона» сыграют в среду, «Атлетико» и «Сосьедад» – в четверг
43 минуты назад
«Наполи» выиграл 5 матчей подряд в Серии А
252 минуты назад
«Полузащите «МЮ» создаст проблемы любой мобильный игрок. Все сводится к комплектованию, они далеки от успеха». Экс-хавбек «Лестера» Сэвидж о манкунианцах
1сегодня, 20:57
Хвича забил «Милану». У вингера «Наполи» 5+2 в 10 матчах Серии А
10сегодня, 20:37
Лапочкин о судействе Карасева в матче «Зенита» и «Локо»: «Игра вышла из-под контроля арбитра и превратилась в бойню. Батраков заслуживал вторую желтую, на мой взгляд»
14сегодня, 20:29
«Назначение Хави в «МЮ» – это прыжок веры, у него нет опыта за рубежом. Решение уже есть – ван Нистелрой». Балаге о сменщике тен Хага
10сегодня, 19:09