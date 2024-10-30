Павлюченко о натурализации Ари и Гильерме: «Меня вообще накрыло – 150 миллионов в стране, а мы бразильцев в сборную приглашаем. Вы издеваетесь? Лучше проигрывать, но играть своими»

Роман Павлюченко рассказал о своей реакции на вызов Ари в сборную России.

– В 2017 году в финале Кубка России был конфликт с Ари у вас.

– Ну да, был. Такой неприятный момент, рабочий, частое явление в футболе, не хочешь проигрывать, бывает такое. На мой взгляд, Ари некрасиво себя повел, я ему потом высказывал. И в интервью говорил о нем плохо, может быть, и не стоило, но так тоже оставлять нельзя было.

Я считаю, что футболист, который приехал из другой страны, не имеет права себя так вести. Я знаю, когда я приехал в Англию, мне пресс-атташе мне в первый же день сказал: «Ром, никогда не говори плохо о стране, куда ты приехал играть». Даже если тебе что-то не нравится, всегда говори, что здесь кайфово.

А потом когда еще ему дали российский паспорт и вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Я говорю: «Вы че, издеваетесь?!» У нас 150 миллионов в стране! И мы что подписываем? Да, вопросов нет, он классный футболист, играл, забивал.

Вратарь Гильерме – бразилец, ему тоже дали паспорт, вызвали в сборную. Ну вы че, блин?! Да лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Ну нельзя так!

Одно дело, когда это Андорра, Фарерские острова или Мальдивы. Можно взять футболистов, потому что там нет, дать им паспорта, пусть они играют. Но когда у тебя такая страна, а мы даем паспорта и приглашаем бразильцев играть за сборную России… Вы че, издеваетесь, что ли? Так нельзя! – сказал бывший игрок сборной России.