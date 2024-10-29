«Это позор. Футбол проиграл». Ришарлисон о неполучении Винисиусом «Золотого мяча»
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
«Все мы, живущие футболом, с нетерпением ждем индивидуальных наград каждый сезон.
Все бразильцы, любящие футбол, проснулись с ожиданием того, что спустя столько времени еще один игрок из нашей страны получит награду «Лучший игрок года».
К сожалению, по непонятным для всех критериям награда не была получена.
Не поймите меня неправильно, Родри – великий игрок, который заслуживает быть среди лучших. Но то, что Вини не получил «Золотой мяч», – это позор. Футбол проиграл.
Я помню, как Вини говорил, что его мечта – увидеть, как вся Бразилия будет болеть за него. И этот день настал!
Ты гигант и лучший в мире, парень! И никакие трофеи этого не изменят. Продолжай идти вперед и никогда не молчи! Я с тобой!» – написал футболист сборной Бразилии Ришарлисон.
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Победа Родри нужнее победы Винисиуса
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