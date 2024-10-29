«Не перешел бы из «Спартака» в «Зенит» ни за какие деньги – жена сказала, что не дала бы подписать контракт. Титулов сейчас у них нет, но есть традиции». Форвард «Факела» Каштанов о Соболеве
– Я бы, как Соболев, ни за какие деньги не поступил – не перешел бы из «Спартака» в «Зенит». Это неправильно! Раньше за красно-белый клуб играли великие футболисты – Тихонов, Титов. Титулов сейчас у клуба нет, но есть традиции, которые нужно чтить. Мне жена сказала про ситуацию с Соболевым: «Я бы тебе не дала подписать контракт с «Зенитом» никогда в жизни». Потому что это «Спартак» – клуб, в который многие хотят попасть.
– Возможно, она так говорит, потому что не видела суммы, прописанные в этом контракте.
– Мы все уйдем туда с этими деньгами. Счастье не в деньгах. Для меня счастье – чтобы бабушка была жива и здорова, как и сын, который вырастет и, надеюсь, будет подавать правильный пример.
– Но миллион евро за чемпионство, как у Соболева – это много.
– В деньгах разве счастье? Не надо суммами мериться – дай бог, чтобы он зарабатывал, ему виднее.
– Выбирая между «Спартаком» и «Зенитом», вы бы куда пошли сегодня?
– Сегодня я в «Факеле» – давайте здесь доиграю, а дальше будет видно, – сказал нападающий «Факела».
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