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НБА. «Миннесота» примет «Даллас», «Голден Стэйт» встретится дома с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Миннесота» Энтони Эдвардса примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича, «Голден Стэйт» встретится дома с «Новым Орлеаном» без Стефена Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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