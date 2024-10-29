НБА. «Миннесота» примет «Даллас», «Голден Стэйт» встретится дома с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Миннесота » Энтони Эдвардса примет на своей площадке «Даллас » Луки Дончича, «Голден Стэйт » встретится дома с «Новым Орлеаном » без Стефена Карри. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.