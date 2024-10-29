Черданцев ответил Луневу: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные»

Георгий Черданцев прокомментировал высказывание Андрея Лунева.

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил , что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет». Вратарь Динамо ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает . Его просто задели слова о комментаторах».

«Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат.

Но футбол – зрелищная игра. Это игра не только на результат. Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло.

Не о чем спорить – по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно.

Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше.

Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.