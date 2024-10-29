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  • Черданцев ответил Луневу: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные»
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Черданцев ответил Луневу: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные»

Георгий Черданцев прокомментировал высказывание Андрея Лунева.

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил, что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет». Вратарь Динамо ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах».

«Речь шла про игры в отборе к чемпионату мира три года назад. Сегодняшние игры обсуждать не имеет смысла. Да, был результат.

Но футбол – зрелищная игра. Это игра не только на результат. Люди ходят на футбол смотреть игру, а не счет на табло.

Не о чем спорить – по качеству наши матчи в отборочном цикле были невнятные. Можно посмотреть на сборную Англии на последнем чемпионате Европы, которая дошла до финала, но играла очень незрелищно.

Даже если Лунев это сказал в шутку, мне кажется, нужно выбирать выражения, тем более по отношению к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше.

Я себе никогда не позволял что‑то подобное в отношении Лунева даже после неудачных для него матчей. Нужно все‑таки проявлять взаимное уважение», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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