Фото
17

💎 Для ЦСКА построят арену в виде бриллиантовой шайбы

Для ЦСКА построят хоккейную арену в виде бриллиантовой шайбы.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась визуализация новой арены клуба.

Ранее сообщалось, что стадион на Ленинградском проспекте в Москве должен быть построен в 2026 году. Ожидается, что он будет вмещать 14 тысяч зрителей.

Проектная документация уже получила положительное заключение, сообщает телеграм-канал «Стройки – и точка». Проект будет реализован фирмой «Ледовый Дворец «Красная Армия»», которая входит в структуры «Роснефти». Общая площадь спорткомплекса составит порядка 174 тысяч кв. м.

Арену можно будет использовать не только для хоккея, но и для баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров, а также для концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Сейчас армейцы играют на «ЦСКА-Арене», которая была возведена в 2015 году, планов по ее демонтажу нет. Представители площадки сообщили «Москвич Mag», что «ЦСКА-Арена» не принадлежит клубу, с ним заключены договоры аренды и нейминга. Когда у команды появится собственный стадион, арена продолжит функционировать под новым названием.

Фото: sobyanin.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Сергея Собянина
logoЦСКА
logoКХЛ
Сергей Собянин
ЦСКА-Арена
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»
20вчера, 07:22
Тарасова про памятник отцу в Омске: «Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте. Таких тренеров сейчас не хватает»
927 октября, 19:18
Якубов о Голдобине: «Оборона – его резерв. Клопп говорит, что у него только Месси освобождался бы от обороны. Это актуально и для КХЛ, где суперзвезд пока нет»
27 октября, 12:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шарыченков подписал контракт с «Торпедо» до конца сезона
8 минут назад
КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»
19сегодня, 11:01
Роман Ротенберг: «Winline стала генеральным партнером Кубка Будущего. Очень важное подписание для ФХР, для развития системы сборных и молодых игроков России»
5сегодня, 10:35
Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин
49сегодня, 10:32Фото
Дмитрий Васильев о кричалке фанатов «Спартака»: «Попытка унизить СКА. Мы в свободной стране, люди могут высказываться, если это не переходит грань унижений и оскорблений. Хоккей – не место для разборок»
13сегодня, 09:59
Андрей Назаров: «Сезон радует результативностью и молодежью. Отечественная школа голкиперов – одна из сильнейших. Это влияет на популяризацию КХЛ, матчи смотрят во всем мире»
12сегодня, 09:46
Кузнецов пошутил о своей игре после травмы: «Я в порядке. Лучший в мире! Но вообще, я никогда не гнался за голами, передачами. Команда выигрывает – это самое главное»
6сегодня, 09:38
Бардаков о результативной серии: «Скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие»
5сегодня, 08:30
Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»
11сегодня, 07:58
Ротенберг о 6:3 в матче СКА – «Сибирь»: «Обе команды поймали кураж. Забросили 9 шайб, иногда в КХЛ бывает 0 шайб. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на такой игре – болельщики просто ушли»
20сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Потапов о новом контракте Никитина с «Локомотивом»: «Он хочет привести команду к чемпионству. Они продолжат идти, сметая всех»
32 минуты назад
Стэмкос о 1-м матче против «Тампы»: «Эмоциональный момент. Большая часть моей жизни прошла здесь. Я вырос из мальчишки в мужчину, чемпиона Кубка Стэнли, мужа, отца»
сегодня, 11:30
Рукавишников о расторжении контракта со СКА: «Неожиданностью для меня это не было, я играл очень мало. Так решили»
сегодня, 11:02
Потапов об отставке Мартемьянова: «Это напрашивалось. От «Амура» ждут борьбы за Кубок Гагарина, но сейчас он выглядит отвратительно»
3сегодня, 10:55
Канарейкин об АКМ из Тулы в КХЛ: «Почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для хоккея. Инфраструктура есть»
1сегодня, 10:46
Агент Заврагина: «Егор будет прославлять Россию своей игрой. Впереди у него большое будущее»
2сегодня, 10:20
Плющев об «Амуре»: «Я бы дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер»
1сегодня, 08:59
Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона
1сегодня, 08:51
Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»
2сегодня, 08:37
Брукс Мэйсек: «Каждая команда хочет бороться за первое место в таблице. «Автомобилист» будет делать все возможное, чтобы догнать «Трактор»
3сегодня, 08:17