💎 Для ЦСКА построят арену в виде бриллиантовой шайбы

Для ЦСКА построят хоккейную арену в виде бриллиантовой шайбы.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась визуализация новой арены клуба.

Ранее сообщалось, что стадион на Ленинградском проспекте в Москве должен быть построен в 2026 году. Ожидается, что он будет вмещать 14 тысяч зрителей.

Проектная документация уже получила положительное заключение, сообщает телеграм-канал «Стройки – и точка». Проект будет реализован фирмой «Ледовый Дворец «Красная Армия»», которая входит в структуры «Роснефти». Общая площадь спорткомплекса составит порядка 174 тысяч кв. м.

Арену можно будет использовать не только для хоккея, но и для баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров, а также для концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Сейчас армейцы играют на «ЦСКА-Арене», которая была возведена в 2015 году, планов по ее демонтажу нет. Представители площадки сообщили «Москвич Mag», что «ЦСКА-Арена » не принадлежит клубу, с ним заключены договоры аренды и нейминга. Когда у команды появится собственный стадион, арена продолжит функционировать под новым названием.

Фото: sobyanin.ru