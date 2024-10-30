Капризов делит первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ – 18 очков в 9 матчах. Форвард «Миннесоты» набрал 3 балла против «Питтсбурга»
Кирилл Капризов набрал три очка в матче против «Питтсбурга».
«Миннесота» обыграла «Пингвинс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забил и сделал две результативные передачи при полезности «плюс 2». Шайбу он забросил в пустые ворота в третьем периоде.
Россиянин также нанес семь бросков по воротам и провел на льду 24:38 (7:50 – в большинстве). Капризов не получил ни одну из трех звезд этого матча.
В нынешнем сезоне Кирилл набрал 18 (5+13) баллов при полезности «плюс 8» в 9 матчах чемпионата при среднем игровом времени 22:48.
Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с нападающим «Вегаса» Марком Стоуном, у которого в активе тоже 18 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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