Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии. У команды 1 победа в 4 матчах отбора на ЧМ

Роберто Манчини будет уволен из сборной Саудовской Аравии.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время футбольная федерация Саудовской Аравии объявит об отставке итальянского специалиста. В ближайшее время отставку Манчини должен одобрить король Саудовской Аравии – ожидается, что это произойдет до конца сегодняшнего дня.

Сообщается, что причиной увольнения Манчини стали неудовлетворительные результаты сборной Саудовской Аравии, в также испортившиеся отношения главного тренера с командой. Среди кандидатов на замену итальянцу федерация рассматривает экс-тренера «Аль-Хилаля» Рамона Диаса и Эрве Ренара , возглавлявшего сборную Саудовской Аравии с 2019 по 2023 год.

Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе прошлого года, уйдя из сборной Италии. Под его руководством команда выиграла лишь 1 из 4 последних матчей в азиатской квалификации ЧМ-2026. С 5 очками сборная идет на третьем месте в отборочной группе, где прямой выход на турнир дают первые два места.